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ХроникаГибель президента Ирана Ибрахима РаисиОбновлено в 21:27

СБ ООН не принял российский проект резолюции о неразмещении оружия в космосе

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Совет Безопасности ООН в понедельник заблокировал подготовленный Россией проект резолюции о запрете на размещение оружия в космосе.

"Проект резолюции не принят", - заявил постпред Мозамбика при ООН Педру Комиссариу, который председательствует в Совбезе в этом месяце.

За проект проголосовали семь членов СБ, столько же высказались против, один воздержался.

В апреле РФ заветировала в Совбезе ООН подготовленный США и Японией проект резолюции о неразмещении ядерного оружия в космосе. Постпред России при Организации Василий Небензя заявил тогда, что запрет должен касаться также обычных видов вооружения, и сообщил о планах представить в СБ альтернативный проект резолюции.

Василий Небензя ООН СБ ООН Совбез
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