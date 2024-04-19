В МАГАТЭ сообщили, что ядерные объекты не пострадали в ходе ударов по Исфахану

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Удары Израиля по Ирану не повредили иранские ядерные объекты, сообщили в пятницу в МАГАТЭ.

"МАГАТЭ может подтвердить, что ядерным объектам Ирана ущерб не нанесен", - информирует агентство в соцсети X.

В сообщении отмечается, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси "продолжает призывать всех к крайней сдержанности и вновь заявляет, что ядерные объекты не должны становиться мишенью в военных конфликтах".

Ранее телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника сообщил, что удары Израиля по Ирану не были нацелены на ядерные объекты Ирана.

Иранские СМИ также отмечали, что в результате ударов Израиля по Исфахану ядерные объекты не были повреждены.

В ночь на пятницу Израиль нанес удары по району иранского города Исфахан после того, как в ночь на 14 апреля силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) ударили беспилотниками и ракетами по Израилю в ответ на израильский обстрел иранского консульства в Дамаске, жертвами которого стали несколько иранских военных советников, в том числе два генерала КСИР.