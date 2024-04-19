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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Телеканал АВС, ссылаясь на американского чиновника, сообщает, что Израиль осуществил ракетную атаку на объект в Иране.

"Официальный представитель США подтвердил ABC, что израильские ракеты поразили объект в Иране", - говорится в сообщении.

Телеканал отмечает, что чиновник "не смог подтвердить, были ли также поражены объекты в Сирии и Ираке".

В то же время, иранское информационное агентство Fars сообщает, что недалеко от аэропорта иранского города Исфахан были слышны взрывы, но причина еще не выяснена.

"Причина этих звуков все еще не определена. Расследование будет продолжаться до тех пор, пока не будут установлены точные детали инцидента", - говорится в сообщении.

Израиль Иран
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Новости

Телевидение Ирана сообщает об ударе по аэропорту Исфахана

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