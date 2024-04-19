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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Иранские военные заявили, что не намерены отвечать на удар Израиля по Исфахану

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Иран не намерен давать ответы на израильские запуски беспилотников по иранской провинции Исфахан, сообщает в пятницу агентство ЭФЭ со ссылкой на главнокомандующего армией Ирана генерал-майора Абдолрахима Мусави.

"В пятницу иранские военные ясно указали, что не будут отвечать на нанесенный беспилотниками удар, который, как утверждается, был нанесен Израилем и не причинил ущерба", - информирует ЭФЭ.

"Благодаря нашей бдительности были произведены удары по целям в воздухе", - добавил Мусави, отметив, что средства ПВО Ирана сбили несколько небольших беспилотников.

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Ранее возле городов Исфахан и Тебриз были слышны звуки взрывов, системы ПВО работали по неопознанным воздушным целям. Позже, по данным телеканала Press TV, в Иране восстановили нормальный режим полетов, в том числе в двух аэропортах Тегерана.

До этого поступали сообщения о налете беспилотников на район Исфахана. Агентство "Тасним" со ссылкой на источники сообщило, что их запускали не из-за границы.

В свою очередь газета The Washington Post со ссылкой на израильского представителя сообщила, что израильские военные в пятницу нанесли авиаудар по территории Ирана. По его словам, это был ответ на обстрел Израиля иранскими ракетами и беспилотниками.

Издание отмечает, что пока неясно, какой ущерб нанес этот израильский удар по Ирану. Представитель лишь указал, что его цель состояла в том, чтобы донести до Тегерана, что Израиль имеет возможность нанести удар по целям в Иране.

В ночь на 14 апреля силы Корпуса стражей Исламской революции ударили беспилотниками и ракетами по Израилю в ответ на израильский обстрел иранского консульства в Дамаске, жертвами которого стали несколько иранских военных советников, в том числе два генерала КСИР.

Израиль Иран КСИР Исфахан
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