На заседании G7 в пятницу обсудят удар Израиля по Ирану

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел стран "Группы семи" обсудят израильские удары по иранской провинции Исфахан на заседании в пятницу, сообщила глава МИД Канады Мелани Жоли.

"Мы обсудим ситуацию с министрами иностранных дел на заседании G7, которое состоится сегодня утром в Италии", - написала Жоли в соцсети X.

Она добавила, что главы МИД стран "Группы семи" "внимательно следят за развитием ситуации".

Ранее возле городов Исфахан и Тебриз были слышны звуки взрывов, системы ПВО работали по неопознанным воздушным объектам.

До этого поступали сообщения о налете беспилотников на район Исфахана. Агентство "Тасним" со ссылкой на источники сообщило, что эти БПЛА запускали не из-за границы.

В свою очередь газета The Washington Post со ссылкой на израильского представителя сообщила, что израильские военные в пятницу нанесли авиаудар по территории Ирана. По его словам, это был ответ на обстрел иранскими ракетами и беспилотниками Израиля.

В ночь на 14 апреля силы Корпуса стражей Исламской революции ударили беспилотниками и ракетами по Израилю в ответ на израильский обстрел иранского консульства в Дамаске, жертвами которого стали несколько иранских военных советников, в том числе два генерала КСИР.