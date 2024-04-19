Иран и Израиль пока не будут наносить новые удары друг по другу

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Иран и Израиль на данном этапе не планируют больше осуществлять прямые атаки друг на друга, сообщает CNN со ссылкой на источник в региональных разведслужбах, знакомый с ситуацией в Иране.

"Непосредственные атаки этих двух противников окончены", - заявил источник.

По его данным, Иран, как ожидается, не будет отвечать на недавний удар Израиля. Однако собеседник телеканала не указал на причину такого поведения.

Газета The Washington Post со ссылкой на израильского представителя сообщала, что израильские военные в пятницу нанесли авиаудар по территории Ирана. По его словам, это был ответ на обстрел Израиля иранскими ракетами и беспилотниками.

Издание отмечало, что пока неясно, какой ущерб причинил этот израильский удар по Ирану. Представитель Ирана лишь указал, что его цель состояла в том, чтобы донести до Тегерана, что Израиль имеет возможность нанести удар по целям в Иране.

Возле иранских городов Исфахан и Тебриз были слышны звуки взрывов, системы ПВО работали по неопознанным воздушным целям.

Затем агентство EFE сообщило со ссылкой на главнокомандующего армией Ирана генерал-майора Абдолрахима Мусави, что Иран не намерен давать ответы на запуски беспилотников по провинции Исфахан.

В ночь на 14 апреля силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) ударили беспилотниками и ракетами по Израилю в ответ на израильский обстрел иранского консульства в Дамаске, жертвами которого стали несколько иранских военных советников, в том числе два генерала КСИР.