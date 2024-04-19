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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

США изучают возможность поставок Израилю снарядов на $1 млрд

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - США прорабатывают вариант заключения c Израилем новых контрактов на поставки ему танковых и минометных снарядов, а также военного транспорта на сумму свыше $1 млрд, сообщает The Wall Street Journaл (WSJ) со ссылкой на неназванных представителей американских властей.

"Контракты, которые сейчас рассматривают, включают в себя передачу танковых снарядов калибра 120 мм на сумму в $700 млн, армейского транспорта на $500 млн и минометных снарядов калибра 120 мм менее чем на $100 млн, заявили американские официальные лица", - информирует WSJ.

Однако, отмечает газета, эти возможные поставки идут в дополнение к рассматриваемому в Конгрессе пакету экстренных расходов на нужды союзников США, в том числе Израиля. При этом предложение о новых оборонных контрактах с участием Израиля может встретить противодействие со среди некоторых американских конгрессменов, выступающих против предоставления новых объемов вооружений израильской стороне.

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В Госдепе и Пентагоне эту информацию комментировать не стали. В Белом доме не стали отвечать на запрос WSJ по поводу этих сведений. Минобороны Израиля также отказалось от комментариев.

По данным издания, с момента нападения группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года США направили израильской стороне тысячи бомб, танковых и артиллерийских снарядов, высокоточное оружие и средства ПВО.

В феврале Сенат США одобрил пакет экстренных расходов на сумму $95 млрд, включающий $60 млрд для поддержки Украины, а также средства для Израиля, Тайваня и гуманитарную помощь палестинцам в секторе Газа, однако республиканцы в Палате представителей выступают за разделение помощи Израилю, Украине и другим союзникам США. Спикер палаты Майк Джонсон отказался рассматривать одобренный Сенатом пакет, требуя, чтобы демократы сначала поддержали жесткие реформы в иммиграционной политике.

На этой неделе опубликован законопроект Палаты представителей, который предлагает выделить $61 млрд на помощь Украине, включая $23,2 млрд, предназначенных не непосредственно Киеву, а на восполнение оружейных запасов США, а также $26,38 млрд на поддержку Израиля. Голосование по законопроекту ожидается в субботу, 20 апреля.

США Израиль
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