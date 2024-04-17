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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:07

Конгрессмены призвали принять законопроекты о помощи Израилю и Украине на этой неделе

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Главы комитетов Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол, вооруженным силам Майк Роджерс, разведке Майк Тернер и бюджету Том Коул выступили с заявлением в поддержку плана спикера Майка Джонсона по принятию помощи зарубежным союзникам США, включая Украину и Израиль.

"У нас нет лишнего времени, когда речь идет о нашей национальной безопасности. Мы должны принять этот пакет помощи на этой неделе", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте комитета по иностранным делам нижней палаты Конгресса.

Законодатели отметили, что Джонсон подготовил план, который "укрепит интересы национальной безопасности США в Европе, на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе".

"Нашим противникам больше всего хотелось бы, чтобы Конгресс не смог принять важнейшую помощь в области национальной безопасности", - добавили конгрессмены.

Ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что намерен на этой неделе внести на рассмотрение в конгресс отдельные законопроекты о помощи Украине и Израилю.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден провел телефонный разговор с четырьмя лидерами конгресса, в ходе которого подчеркнул "настоятельную необходимость" принятия палатой представителей законопроекта о помощи Израилю и Украине.

В феврале Сенат одобрил пакет экстренных расходов на сумму $95 млрд, включающий $60 млрд для поддержки Украины, а также средства для Израиля, Тайваня и гуманитарную помощь палестинцам в секторе Газа.

Однако республиканцы в Палате представителей выступают за разделение помощи Израилю, Украине и другим союзникам США. Спикер палаты отказался рассматривать одобренный сенатом пакет, требуя, чтобы демократы сначала поддержали жесткие реформы в иммиграционной политике.

В марте стало известно о намерении Джонсона разработать собственный вариант законопроекта о помощи Украине. Предполагается, что он его представит в течение апреля.

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