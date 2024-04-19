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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

В Париже задержан мужчина, угрожавший взорвать консульство Ирана

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - В Париже мужчина предположительно со взрывным устройством прошел в консульство Ирана. Полицейские оцепили это здание в 16-м округе и задержали подозреваемого в результате спецоперации, сообщает BFMTV. со

Как сообщили источники BFMTV, Le Parisien и Le Figaro, этот человек вошел в здание консульства около 11 часов утра. Один очевидец видел, что у посетителя под плащом было взрывное устройство - граната или пояс со взрывчаткой. Другие очевидцы сообщили, что этот человек в помещении дипмиссии бросил на пол флаги и заявил, что хочет отомстить за флага. Уйти из консульства он отказывался.

Полицейские задержали его около 14:45 (15:45 по Москве), пишет Le Parisien.

На время полицейской операции здание консульства было оцеплено полицией, движение на двух ближайших ветках метро прерывали.

Париж Иран
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