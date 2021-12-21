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В Париже задержан мужчина, захвативший заложников накануне

В Париже задержан мужчина, захвативший заложников накануне
Фото: Arnold Jerocki/Getty Images

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - В Париже задержан мужчина, который в понедельник вечером захватил двух женщин в заложники в магазине в 12-м округе, передает BFMTV. Об этом в твиттере сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

По его данным, никто не пострадал. Министр поблагодарил префектуру Парижа и оперативников криминальной полиции за аккуратную спецоперацию.

В понедельник во второй половине дня подозреваемый закрылся с двумя заложниками в одном из магазинов в районе улицы Алигр. По данным полиции, он захватил двух женщин - мать и дочь. У него при себе было холодное оружие. С ними вели переговоры. На это время ближайший квартал был оцеплен.

Около 22 часов он отпустил старшую из заложниц, она не пострадала, рассказали в префектуре. Переговоры с ним продолжались до утра.

По данным BFMTV, подозреваемый вел себя неадекватно из-за перерыва в лечении, назначенного психиатром, жаловался на отравление и требовал встречи с министром юстиции. Полицейские источники телекомпании отметили, что непосредственной угрозы заложникам или самому себе он не представлял.

По факту захвата двух женщин возбуждено уголовное дело.

Франция Париж МВД Жеральд Дарманен Префектура Парижа

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