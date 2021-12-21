В Париже задержан мужчина, захвативший заложников накануне

Фото: Arnold Jerocki/Getty Images

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - В Париже задержан мужчина, который в понедельник вечером захватил двух женщин в заложники в магазине в 12-м округе, передает BFMTV. Об этом в твиттере сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

По его данным, никто не пострадал. Министр поблагодарил префектуру Парижа и оперативников криминальной полиции за аккуратную спецоперацию.

В понедельник во второй половине дня подозреваемый закрылся с двумя заложниками в одном из магазинов в районе улицы Алигр. По данным полиции, он захватил двух женщин - мать и дочь. У него при себе было холодное оружие. С ними вели переговоры. На это время ближайший квартал был оцеплен.

Около 22 часов он отпустил старшую из заложниц, она не пострадала, рассказали в префектуре. Переговоры с ним продолжались до утра.

По данным BFMTV, подозреваемый вел себя неадекватно из-за перерыва в лечении, назначенного психиатром, жаловался на отравление и требовал встречи с министром юстиции. Полицейские источники телекомпании отметили, что непосредственной угрозы заложникам или самому себе он не представлял.

По факту захвата двух женщин возбуждено уголовное дело.