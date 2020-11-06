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У школы в Сен-Дени задержали подозрительного мужчину с резаком

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - У школы в департаменте Сен-Сен-Дени (Seine-Saint-Denis) полицейские задержали подозрительного мужчину с резаком. Об этом в твиттере сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

По его словам, задержанный высказывал угрозы.

Задержание прошло быстро. Министр поблагодарил полицию за скорость и хладнокровие.

16 октября у колледжа в Конфлан-Сент-Онорине 18-летний уроженец Москвы убил и обезглавил учителя истории Самюэля Пати, узнав, что тот на занятиях о свободе выражения показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макрон осудил исламский радикализм и заявил о кризисе ислама. Мусульмане начали осуждать Макрона за то, что он поддерживает право на создание и показ оскорбляющих их карикатур. Посольство Франции в Москве выразило обеспокоенность в связи с поступающими угрозами в адрес французов.

29 октября утром в Ницце выходец из Туниса напал с ножом на людей в базилике Нотр-Дам. Погибли три человека, одну жертву он обезглавил. Напавший был ранен при задержании. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози потребовал "любой ценой искоренить исламский фашизм" во Франции.

В тот же день в Авиньоне был застрелен мужчина с ножом, который угрожал прохожим и полиции и кричал "Аллах акбар". В тот же день было совершено нападение на охранника консульства Франции в Джидде, охранник был ранен.

2 ноября был совершен теракт в Вене, там погибли четыре человека, а напавшего застрелили полицейские. Ответственность за теракт взяло на себя ИГ (запрещено в России).

Франция Париж Сен-Дени МВД Жеральд Дарманен

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