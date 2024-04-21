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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

В США 10-летний мальчик признался в убийстве спящего незнакомца

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Десятилетний мальчик в Техасе признался, что застрелил мужчину, которого он не знал. Как сообщает ABC News, преступление произошло два года назад и до этого момента не было раскрыто.

Мальчика направили на психиатрическое освидетельствование, однако обвинения ему предъявить не могут из-за его возраста. По законам Техаса, для наступления уголовной ответственности ребенку должно быть не менее 10 лет на момент совершения преступления.

В настоящее время мальчик находится в колонии для несовершеннолетних в связи с другим делом - он угрожал другому ученику в школьном автобусе. При этом, как выяснила полиция, он заявлял, что "ранее уже убил кого-то два года назад".

32-летний Брэндон О'Квин Расберри был застрелен в 2022 году в городе Никсон штат Техас.

Мальчик рассказал, что приехал в гости к дедушке, который жил неподалеку от Расберри. Он взял 9-милиметровый пистолет из машины дедушки, вошел в автодом, застрелил спавшего там мужчину, затем выстрелил в диван и ушел. Пистолет он положил на место.

Ребенок сказал следователям, что ранее видел Расберри в трейлерном парке, но не общался с ним и не испытывал к нему неприязни.

США Техас
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