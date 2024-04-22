Не менее 18 детей стали жертвами воскресных ударов Израиля по Рафаху

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В результате ударов Израиля по городу Рафах на юге сектора Газа в воскресенье погибли не менее 22 мирных жителей, 18 из них - дети, сообщило агентство Associated Press (АР), ссылаясь на данные Минздрава анклава.

Агентство отмечает, что Израиль "почти ежедневно совершает воздушные налеты на Рафах, где более половины населения Газы, составляющего 2,3 млн человек, ищут убежища от боевых действий".

АР обращает внимание, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил накануне: "В ближайшие дни мы усилим политическое и военное давление на ХАМАС, потому что это единственный способ вернуть наших заложников и добиться победы. Мы нанесем ХАМАСУ новые и болезненные удары".

Последние удары по Рафаху были нанесены после того, как палата представителей США одобрила законопроект о дополнительной помощи Израилю на сумму $26,4 млрд, отмечает агентство.

Телеканал ABC News в свою очередь сообщает, что по меньшей мере один взрыв прогремел в лагере беженцев "Аш-Шабора" в Рафахе.