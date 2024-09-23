GM заключила соглашение с профсоюзом и коллективом завода в Канаде

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Работники завода General Motors в Онтарио ратифицировали новое коллективное соглашение между компанией и представляющим их интересы профсоюзом Unifor, сообщил профсоюз.

Двухлетний договор предполагает повышение оплаты труда производственного персонала на 15% и квалифицированных мастеров (skilled trades workers) на 20,25% в течение трех лет. Производственный персонал получит 10%-ную прибавку сразу же, 2%-ную - в сентябре 2025 года, 3%-ную - в июле 2026 года.

Соглашение устраняет "историческое отставание" в оплате труда от других канадских работников GM, говорится в сообщении профсоюза.

На площадке в Онтарио заняты более 1,3 тысячи членов местного отделения Unifor. Завод выпускает электропикапы Chevrolet BrightDrop EV 600 и EV 400, а также аккумуляторные модули Ultium.

Unifor - крупнейшее в Канаде объединение работников частного сектора. В него входят 320 тысяч представителей различных отраслей.

Американский профсоюз United Auto Workers (UAW) угрожает 26 сентября начать забастовку в инструментальном цехе завода Ford Motor Co. недалеко от Детройта, где выпускают пикапы F-150.

Местное отделение UAW и автопроизводитель не могут договориться по вопросам оплаты труда квалифицированных мастеров, правил работы и сохранения рабочих мест, говорится в сообщении профсоюза.

Всего на заводе работает менее 500 человек. Забастовка во вспомогательном цехе может отразиться на сборке автомобилей, пишет CNBC.

Кроме того, UAW на прошлой неделе подал заявления в Национальное управление по трудовым отношениям США (National Labor Relations Board, NLRB) против третьего представителя детройтской "большой тройки" автопроизводителей - европейской Stellantis, обвинив ее в непредоставлении необходимой информации об инвестициях и продуктах и переносе производства внедорожников Dodge Durango за пределы США в нарушение прошлогоднего соглашения.

Президент UAW Шон Фейн объявил о планах провести голосования по вопросу проведения забастовок в одном или более местных отделений профсоюза, представляющих интересы работников Stellantis.

"Компания хочет, чтобы вы боялись, но мы на 100% в рамках своих прав и вправе бастовать при необходимости", - заявил Фейн в ходе онлайн-обращения к работникам.

Stellantis считает, что такие забастовки будут незаконными.

В ноябре 2023 года UAW и "большая тройка" утвердили четырехлетние коллективные соглашения национального масштаба, предполагающие в том числе повышение оплаты труда на рекордные 25%. Этому предшествовало примерно 1,5 месяца забастовок.

Эксперты по рынку труда отмечали, что у таких договоренностей есть и обратная сторона медали - риск сокращения персонала.

После соглашений национального масштаба заключаются договоры местного уровня, на согласование которых уходят месяцы, если не годы, сообщает CNBC. Иногда их и вовсе не успевают согласовать до истечения сроков действия национальных соглашений.

UAW- один из крупнейших профсоюзов США. В него входят более 400 тысяч представителей различных отраслей.