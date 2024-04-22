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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:37

Нетаньяху призвали уйти в отставку вслед за главой военной разведки Израиля

Нетаньяху призвали уйти в отставку вслед за главой военной разведки Израиля
Фото: Chuck Fishman/Getty Images

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Экс-премьер Израиля и лидер оппозиции Яир Лапид призвал премьер-министра Биньямина Нетаньяху последовать примеру главы управления разведки Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и уйти в отставку, сообщает в понедельник The Times of Israel.

"Уход в отставку главы управления разведки оправдан. К этому решению следует относиться с уважением. Премьер-министр Нетаньяху должен поступить так же", - написал Лапид в социальной сети X.

Ранее в израильской армии сообщили, что командующий управлением разведки Генштаба ЦАХАЛ генерал-майор Аарон Халива ушел в отставку из-за ошибок, которые привели к событиям 7 октября 2023 года, когда группировка ХАМАС напала на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники.

ЦАХАЛ ХАМАС Израиль Яир Лапид Аарон Халива Биньямин Нетаньяху
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