Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:37

Израиль перед операцией намерен за 2-3 недели эвакуировать мирных жителей Рафаха

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Израиль в связи с наступлением на Рафах в секторе Газа готовится за две - три недели вывести оттуда мирных жителей, переместить их в Хан-Юнис и другие районы, сообщает в понедельник The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных представителей египетских властей.

"Они сказали, что эвакуационная операция продлится от двух до трех недель, будет идти в координации с США, Египтом и другими арабскими странами, вроде ОАЭ", - информирует издание.

В районах, куда эвакуируют гражданских лиц, планируют развернуть палаточные городки, центры раздачи продовольствия и медицинские учреждения вроде полевых госпиталей.

В миреМинздрав Газы заявил, что из-за израильских ударов по Рафаху погибли 18 детейМинздрав Газы заявил, что из-за израильских ударов по Рафаху погибли 18 детейЧитать подробнее

По данным собеседников издания, израильское командование планирует вводить войска в Рафах группами, атакуя кварталы, где, по данным израильтян, укрываются командиры и бойцы группировки ХАМАС. Ожидается, что операция в Рафахе продлится не менее шести недель.

"Во-первых, этой операции - быть. Во-вторых, у нас будет очень сложный оперативный план, потому что действовать придется в трудной обстановке. В-третьих, будут и одновременные действия в гуманитарной сфере", - сказал в свою очередь газете неназванный представитель служб безопасности Израиля.

Еще один представитель сферы безопасности рассказал WSJ, что власти США и Израиля периодически проводят встречи для обсуждения эвакуации гражданских лиц из Рафаха и планов израильской операции в этом городе.

Более 1 млн палестинцев укрываются в Рафахе после того, как были вынуждены покинуть северные районы страны из-за боевых действий. Ранее многие страны призывали Израиль отказаться от намерений провести полноценную операцию в Рафахе. США настоятельное рекомендовали Израилю ограничиться при действиях в Рафахе высокоточными ударами и точечными рейдами.

Израильское командование заявляло, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вывела из строя 20 из 24 батальонов ХАМАС и должна добить оставшиеся в Рафахе. В то же время в апреле поступали противоречивые сообщения о согласовании даты наступления израильских военных на Рафах. На прошлой неделе издание "Маарив" отмечало, что ЦАХАЛ разместила дополнительные артиллерию и бронетранспортеры на окраинах сектора Газа. По его данным, данные приготовления могут свидетельствовать о непосредственной подготовке к сухопутному наступлению ЦАХАЛ на Рафах.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

Хроника 07 октября 2023 года – 22 апреля 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Рафах Египет ОАЭ США ХАМАС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Китай в марте нарастил импорт российской нефти до объемов, близких к рекордным

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Финляндско-эстонский газопровод Balticconnector вновь введен в эксплуатацию

Нетаньяху призвали уйти в отставку вслед за главой военной разведки Израиля

Нетаньяху призвали уйти в отставку вслед за главой военной разведки Израиля

Глава военной разведки Израиля уходит в отставку

Глава военной разведки Израиля уходит в отставку

Туроператоры сообщают о возможных проблемах с поездками в Дубай

Туроператоры сообщают о возможных проблемах с поездками в Дубай

Tesla снизила цены на электромобили в нескольких странах

Tesla снизила цены на электромобили в нескольких странах

Что случилось этой ночью: понедельник, 22 апреля

Иран и США не ведут прямых переговоров

Иран и США не ведут прямых переговоров

Блинкен, Ганц и Галант обсудили ситуацию в Газе

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });