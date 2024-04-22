Израиль перед операцией намерен за 2-3 недели эвакуировать мирных жителей Рафаха

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Израиль в связи с наступлением на Рафах в секторе Газа готовится за две - три недели вывести оттуда мирных жителей, переместить их в Хан-Юнис и другие районы, сообщает в понедельник The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных представителей египетских властей.

"Они сказали, что эвакуационная операция продлится от двух до трех недель, будет идти в координации с США, Египтом и другими арабскими странами, вроде ОАЭ", - информирует издание.

В районах, куда эвакуируют гражданских лиц, планируют развернуть палаточные городки, центры раздачи продовольствия и медицинские учреждения вроде полевых госпиталей.

По данным собеседников издания, израильское командование планирует вводить войска в Рафах группами, атакуя кварталы, где, по данным израильтян, укрываются командиры и бойцы группировки ХАМАС. Ожидается, что операция в Рафахе продлится не менее шести недель.

"Во-первых, этой операции - быть. Во-вторых, у нас будет очень сложный оперативный план, потому что действовать придется в трудной обстановке. В-третьих, будут и одновременные действия в гуманитарной сфере", - сказал в свою очередь газете неназванный представитель служб безопасности Израиля.

Еще один представитель сферы безопасности рассказал WSJ, что власти США и Израиля периодически проводят встречи для обсуждения эвакуации гражданских лиц из Рафаха и планов израильской операции в этом городе.

Более 1 млн палестинцев укрываются в Рафахе после того, как были вынуждены покинуть северные районы страны из-за боевых действий. Ранее многие страны призывали Израиль отказаться от намерений провести полноценную операцию в Рафахе. США настоятельное рекомендовали Израилю ограничиться при действиях в Рафахе высокоточными ударами и точечными рейдами.

Израильское командование заявляло, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вывела из строя 20 из 24 батальонов ХАМАС и должна добить оставшиеся в Рафахе. В то же время в апреле поступали противоречивые сообщения о согласовании даты наступления израильских военных на Рафах. На прошлой неделе издание "Маарив" отмечало, что ЦАХАЛ разместила дополнительные артиллерию и бронетранспортеры на окраинах сектора Газа. По его данным, данные приготовления могут свидетельствовать о непосредственной подготовке к сухопутному наступлению ЦАХАЛ на Рафах.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.