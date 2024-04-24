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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Израиль и Египет провели секретные переговоры о возможной операции в Рафахе

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Высокопоставленные представители разведки и военных Израиля в среду приняли участие в секретных консультациях с египетскими коллегами на тему возможного израильского наступления на Рафах на юге сектора Газа, сообщил Axios со ссылкой на источники.

"Официальные лица из руководства израильской разведки и военного командования в среду встретились в Каире с главой египетской разведки и другими ключевыми официальными лицами для обсуждения вероятной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Рафахе, заявили Axios три высокопоставленных представителя израильских властей", - информирует портал.

"Это второй, с 7 октября 2023 года, визит руководителя Службы общей безопасности ("Шин-Бет") Ронена Бара и начальника Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви в Египет для обсуждения предполагаемой операции в Рафахе. Бар и Халеви встретились с шефом разведки Египта Аббасом Камилем и с начальником штаба ВС Египта Осамой Аскаром", - поясняет Axios.

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Предыдущая встреча прошла в середине февраля. Египетские власти опасались, что операция в Рафаха приведет к прорыву границы десятками тысяч бегущих палестинцев. В связи с этим Египет предупреждал Израиль, что такой сценарий не только подорвет египетско-израильские отношения, но может угрожать мирному договору между странами. По данным Axios, в ходе февральского визита израильские представители заверили Египет, что в ходе операции в Рафахе предпримет меры, которые предотвратят исход палестинского населения в Египет.

Израильские власти также заявляли, что близкое военное и дипломатическое взаимодействие с Египтом - одно из основных условий для проведения военной операции в Рафахе. При этом представители израильской стороны отмечали, что достигнуты значительные успехи в подготовке к эвакуации мирного населения Рафаха: так, Египет и ОАЭ развернули палаточные городки между Рафахом и Хан-Юнисом и вблизи побережья.

18 апреля Израиль и США провели онлайн-встречу на высоком уровне по проблеме Рафаха. Представитель американских властей затем заявил Axios, что согласно плану ЦАХАЛ, представленному Пентагону, военные будут вести операцию в Рафахе медленно и постепенно, зачищая квартал за кварталом, а не проводя наступление по широкому фронту. При этом одновременная эвакуация всех мирных жителей Рафаха может и не потребоваться. Израильская сторона отметила, что решение о начале операции будет привязано не к конкретной дате, а к ситуации на месте событий.

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В свою очередь американские официальные лица отмечали, что Израиль прислушался к критике и к призывам Белого дома и изменил подход к планируемой операции. Однако, в администрации США сочли, что предстоит еще много работы для создания оптимальных условий для действий в Рафахе.

Израильское командование заявляло, что ЦАХАЛ вывела из строя 20 из 24 батальонов ХАМАС и должна добить оставшиеся в Рафахе Более 1 млн палестинцев укрываются в Рафахе после того, как были вынуждены покинуть северные районы страны из-за боевых действий. Ранее многие страны призывали Израиль отказаться от намерений провести полноценную операцию в Рафахе. США настоятельное рекомендовали Израилю ограничиться при действиях в Рафахе высокоточными ударами и точечными рейдами.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

Хроника 07 октября 2023 года – 24 апреля 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Египет Израиль Рафах
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