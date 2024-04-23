НАТО не планирует расширять зону дислокации ядерного оружия

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - У НАТО нет планов размещения ядерного оружия дополнительно в каких-либо странах альянса, заявил генсек организации Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

"Нет никаких планов по расширению программы размещения ядерного вооружения дополнительно в каких-либо странах НАТО", - сказал он.

Президент Польши Анджей Дуда 22 апреля заявил о готовности разместить ядерное оружие на территории страны. "Если наши союзники решат разместить ядерное оружие в рамках его совместного использования и на нашей территории для укрепления безопасности восточного фланга НАТО, мы к этому готовы", - сказал Дуда, отметив, что тема размещения в стране американского ядерного оружия "уже некоторое время является темой польско-американских переговоров". По словам Дуды, он обсудит эту тему с премьер-министром страны Дональдом Туском.

Туск, в свою очередь, сказал: "Я с нетерпением жду встречи с Анджеем Дудой, потому что этот вопрос непосредственно касается безопасности Польши, и мне нужно хорошо понимать намерения президента".