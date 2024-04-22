Инженеры NASA впервые за 5 месяцев получили данные о состоянии зонда Voyager-1

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Инженеры лаборатории реактивного движения Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) впервые с ноября смогли получить данные о состоянии автоматической межпланетной станции Voyager-1, которая перестала посылать на Землю научные данные.

"Впервые с ноября аппарат NASA Voyager-1 начал возвращать информацию о состоянии бортовых инженерных систем, которая может быть использована", - говорится в сообщении лаборатории.

В ноябре прошлого года зонд перестал посылать читабельную информацию о проводимых исследованиях и своем функционировании на орбите. По мнению инженеров, причиной стал выход из строя чипа в одном из трёх бортовых компьютеров - flight data subsystem (FDS), который отвечает за формирование пакетов данных о проводимых исследованиях и состоянии аппарата перед их отправкой на Землю.

Неисправный чип предназначен для сохранения различных данных, в том числе некоторой части кода программного обеспечения бортового компьютера FDS. В результате анализа они пришли к выводу, что чип не может быть возвращен к работе и решили перенести код в другие в места памяти компьютера.

В ближайшие недели инженеры планируют возобновить отправку аппаратом научных данных.

Зонды Voyager-1 и его "брат-близнец" Voyager-2 были запущены в 1977 году для исследования дальнего космоса и крупных планет Солнечной системы. Хотя запланированный срок эксплуатации давно истек, они продолжают собирать данные о межзвездном пространстве, оставаясь единственными космическими аппаратами такого рода.