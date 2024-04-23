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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:28

Генсек НАТО и премьер Великобритании обсудят в Польше вопросы безопасности

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит Польшу во вторник, 23 апреля, сообщила пресс-служба генсека.

В сообщении говорится, что в Варшаве он встретится с премьер-министром Польши Дональдом Туском и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, который во вторник также будет находиться в Варшаве.

СМИ, комментируя визиты, сообщают, что лидеры сконцентрируют внимание на обсуждении вопросов Украины и европейской безопасности в целом.

Сунак перед визитом обнародовал крупнейший в истории Великобритании пакет военной помощи Украине, который включает военную технику, оборудование, боеприпасы и 500 млн фунтов стерлингов (более $617 млн).

В сообщениях СМИ обращается внимание на то, что польский президент Анджей Дуда в интервью газете Fakt заявил накануне о готовности размещения на территории страны ядерного оружия "для укрепления восточного фланга НАТО".

Несколько позднее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил журналистам, что ему "необходимо понять намерения президента".

"Я должен был бы знать все обстоятельства, которые побудили президента сделать это заявление", - сказал Туск.

Риши Сунак Украина Анджей Дуда Йенс Столтенберг
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