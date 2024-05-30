Неформальное совещание глав МИД стран НАТО состоится в Праге 30-31 мая

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Двухдневная неформальная встреча министров иностранных дел государств Североатлантического альянса откроется в четверг в столице Чехии Праге.

"Я благодарен Чехии за проведение этой неофициальной встречи в период подготовки к нашему саммиту в Вашингтоне в июле", - приводятся в сообщении штаб-квартиры НАТО в Брюсселе слова генерального секретаря организации Йенса Столтенберга.

Он отметил, что в Праге будут обсуждаться "пути дальнейшего укрепления и адаптации НАТО в этот важный юбилейный год".

Как следует из распространенных в преддверии встречи пресс-релизов министерств иностранных дел ряда стран-союзниц, в перспективе саммита в Вашингтоне 9-11 июля, посвященного 75-летию НАТО, главы МИД обсудят вопросы сдерживания и обороны, включая увеличение оборонных расходов членов организации как минимум до 2% их ВВП.

Речь пойдет также о поддержке Украины и углублении сотрудничества с партнерами из Азиатско-Тихоокеанского региона (Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея и Япония).

Ожидается, что министры уделят особое внимание таким областям, как кибербезопасность, гибридные угрозы и технологии.

Согласно опубликованной штаб-квартирой НАТО программе, события первого дня этого мероприятия отмечены в основном участием генерального секретаря НАТО Столтенберга.

Генсек альянса выступит на совместной с премьер-министром Чехии Петром Фиалой пресс-конференции. Затем Столтенберг произнесет речь на открытии организованной сенатом Чешской Республики конференции "75 лет НАТО: как сохранить курс?"

В этот же день состоится церемония награждения Столтенберга государственной чешской наградой, которую вручит президент страны Петр Павел.

Министры иностранных дел государств НАТО начнут прибывать на встречу к вечеру, около 18:00 по Москве.

Главное событие - неформальное заседание Североатлантического совета на министерском уровне состоится утром в пятницу. После совещания генсек НАТО даст пресс-конференцию.

"На своем саммите в 2021 году в Брюсселе лидеры стран НАТО обязались укреплять и расширять политические консультации, в том числе посредством неофициальных встреч министров иностранных дел. Такие встречи проводились в Берлине в мае 2022 года, и в Осло в мае 2023 года", - напомнила штаб-квартира альянса в своем сообщении.