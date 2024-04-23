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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:28

Сунак пообещал предоставить Украине крупнейший пакет военной помощи

Сунак пообещал предоставить Украине крупнейший пакет военной помощи
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал предоставить Украине крупнейший пакет помощи, включающий оборудование, боеприпасы и 500 млн фунтов стерлингов (более $617 млн), сообщает The Guardian.

Как отмечает издание, в комплект поставки входят 60 катеров с плавсредствами для морских рейдов и погружений, более 1,6 тыс. ударных ракет и ракет противовоздушной обороны, более 400 транспортных средств, в том числе 160 бронемашин Husky и 162 бронированных автомобиля, а также около 4 млн патронов к стрелковому оружию.

Кроме того, пакет помощи будет включать дополнительное финансирование в размере 500 млн фунтов стерлингов.

По словам официальных лиц, оно поступит из резервов Казначейства, будет использовано для доставки боеприпасов, средств ПВО, беспилотных летательных аппаратов британского производства и инженерной поддержки украинской линии фронта.

Риши Сунак Украина Великобритания
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