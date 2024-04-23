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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:55

Литва смягчила регуляторные требования к инвесторам в оборонной сфере

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Сейм Литвы одобрил поправки, смягчающие регуляторные требования к местным и иностранным инвесторам в сфере ОПК, сообщает агентство BNS.

Предполагается, что особые условия позволят инвесторам быстрее приступить к работе - они смогут начать строительство до получения выводов экологической экспертизы и получения разрешения на строительство, но должны получить их до окончания строительных работ.

Речь идет о поправках в закон об инвестициях и несколько взаимосвязанных с ним законов. По мнению властей, поправки, в частности, создадут благоприятные условия для германского концерна Rheinmetall, который намерен построить завод в Литве.

"Иногда для инвесторов важнее любых субсидий, государственных кредитов или гарантий быстродействующий государственный аппарат, малая бюрократия, цифровизация, - заявила министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте. - И мы делаем Литву, пожалуй, самой дружественной в Европе к крупным инвестициям в сфере обороны и безопасности".

Ранее правительство Литвы и Rheinmetall подписали протокол о намерениях строительства в стране завода по производству артиллерийских снарядов. Объем инвестиций в проект не уточняется, вместе с тем, Армонайте отметила, что вложения Rheinmetall будут одними из крупнейших в истории Литвы.

Представители литовской оборонной промышленности полагают, что с Rheinmetall могли бы сотрудничать местные производители робототехники, взрывчатых веществ или электроники.

Литва с 2025 года намерена тратить на оборону не менее 3% ВВП. В этом году финансирование обороны планируется на уровне 2,75% ВВП.

Литва Rheinmetall Аушрине Армонайте Сейм
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