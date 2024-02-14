Две трети стран НАТО по-прежнему расходуют менее 2% ВВП на оборону

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Несмотря на рост оборонных расходов стран НАТО около двух третей из 31 союзника по альянсу по-прежнему расходуют менее 2% ВВП, следует из данных Североатлантического блока.

В список этих стран, в частности, входят такие ведущие члены НАТО, как Германия, Италия, Испания, Турция, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Дания, Норвегия, Франция и Канада.

Странами, оборонные расходы которых значительно превышают 2% ВВП, это Польша (3,9%), США (3,49%) и Греция (3,01%). Также планку в 2% преодолели Эстония, Литва, Финляндия, Румыния, Венгрия, Латвия, Словакия и Великобритания.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 14 февраля заявил, что союзники успешно реализуют план наращивания расходов на оборону.

"С того момента, когда в 2014 были озвучены обязательства по вложениям в оборону, европейские союзники и Канада вложили более $600 млрд в оборону. В прошлом году мы зафиксировали беспрецедентный рост на 11% таких расходов у европейских союзников и в Канаде", - сказал он журналистам.

"И в этом году я ожидаю, что 18 союзников направят на оборонные расходы не менее 2% ВВП, и это очередные рекордные показатели", - добавил Столтенберг.

По его словам, ожидается, что в 2024 году союзники по НАТО в Европе вложат в оборону в общей сумме не менее $380 млрд.

"Впервые эта сумма составит 2% нашего совокупного ВВП. Мы добиваемся настоящего прогресса - европейские союзники тратят на оборону все больше", - сказал он.

Столтенберг добавил, что ряду стран, тем не менее, еще нужно делать дополнительные усилия по увеличению таких расходов.