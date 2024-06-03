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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:48

Rheinmetall инвестирует 180 млн евро в производство снарядов в Литве

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Германский военный концерн Rheinmetall инвестирует свыше 180 млн евро в завод по производству снарядов в Литве, соглашение об этом подписано с министром экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте, сообщает пресс-служба министерства.

"Создание завода Rheinmetall в Литве является чрезвычайно важным шагом в ответ на насущные потребности нашей страны в сфере обороны и безопасности. Это поможет обеспечить бесперебойный доступ к самому необходимому оружию и боеприпасам, поскольку продукцию, необходимую для европейской обороны, мы будем производить сами", - считает Армонайте.

Гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер поблагодарил Литву за долгосрочное партнерство.

Заводу по производству 155-мм артиллерийских снарядов, который, как ожидается, будет производить десятки тысяч снарядов в год, присвоен статус крупного проекта, и ожидается, что его местоположение будет названо в ближайшие недели.

Представители правительства Литвы сообщили, что одним из вероятных мест строительства завода рассматривается Радвилишкский район, недалеко от города Байсогала, на государственной земле, которая в настоящее время находится в ведении Литовского университета наук о здоровье по договору о пользования

Заместитель министра транспорта Юлюс Скачкаускас заявил на прошлой неделе, что строительство завода Rheinmetall должно начаться в октябре 2024 года.

Rheinmetall Литва Радвилишкский район Аушрине Армонайте Армин Паппергер Юлюс Скачкаускас
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