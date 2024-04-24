Американские сенаторы одобрили законопроекты о помощи Украине и Израилю

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Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Сенат США утвердил пакет законопроектов о дополнительной финансовой помощи Украине, Израилю и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе, следует из трансляции заседания.

Инициативы поддержали 79 сенаторов, 18 высказались против.

Законопроект о помощи Украине предусматривает выделение Киеву примерно $61 млрд. Согласно документу, помощь Киеву теперь будет предоставляться не безвозмездно, а в кредит.

Предлагаемая сумма не вся пойдет на передачу вооружений. Более $20 млрд используют для пополнения военных арсеналов США. Еще часть денег потратят на финансирование деятельности американских военных вблизи Украины. Порядка $14 млрд пойдут на то, чтобы Украина сама приобрела себе оружие.

Кроме того, сенаторы поддержали предложение о выделении дополнительной военной помощи Израилю на сумму около $26,4 млрд. Из выделенных средств $9,1 млрд пойдут на гуманитарные нужды.

Также помощь предоставят союзникам США в Индо-Тихоокеанском регионе. В частности, $8,1 млрд выделят "на противодействие Китаю", еще $2 млрд - на финансирование Тайваня и других союзников.

В пакет входит и законопроект, предусматривающий возможность введения новых санкций против России, Китая, Ирана, включая передачу конфискованных российских активов Киеву, и блокировки соцсети TikTok, принадлежащей частной китайской компании ByteDance.

Ранее законопроекты одобрила палата представителей США.

Теперь документы должен подписать американский президент Джо Байден. В апреле Байден уже высказывался в поддержку представленных спикером палаты Майком Джонсоном законопроектов о финансировании для Украины, Израиля и союзников в Индо-Тихоокеанском регионе и выражал готовность их подписать.