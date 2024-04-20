Палата представителей США одобрила допфинансирование Украины

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Палата представителей Конгресса США утвердила законопроект о дополнительной помощи Украине примерно на $61 млрд.

Согласно результатам голосования, которое транслировал телеканал CNN, 311 конгрессменов выступили за, 112 - против.

Теперь законопроект поступит на рассмотрение в сенат. В случае утверждения сенаторами документ подпишет президент США Джо Байден.

Законопроект предусматривает, что помощь теперь будет предоставляться не безвозмездно, а в кредит.

Предлагаемая сумма не вся пойдет на передачу вооружений. Более $20 млрд используют для пополнения военных арсеналов США. Еще часть денег потратят на финансирование деятельности американских военных вблизи Украины. Порядка $14 млрд, как отмечает CNN, пойдут на то, чтобы Украина сама приобрела себе оружие.

В минувшую среду Байден высказался в поддержку представленных спикером палаты представителей Майком Джонсоном законопроектов о финансировании для Украины, Израиля и нужд Индо-Тихоокеанского региона, а также выразил готовность их подписать после одобрения в обеих палатах конгресса.

В феврале сенат одобрил пакет экстренных расходов на сумму $95 млрд, включающий $60 млрд для поддержки Украины, а также средства для Израиля, Тайваня и гуманитарную помощь палестинцам в секторе Газа.

Однако республиканцы в палате выступают за разделение помощи Израилю, Украине и другим союзникам США. Спикер палаты отказался рассматривать одобренный сенатом пакет, требуя, чтобы демократы сначала поддержали жесткие реформы в иммиграционной политике.

В марте стало известно о намерении Джонсона разработать собственный вариант законопроекта о помощи Украине.