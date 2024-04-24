Китай обнародовал состав нового экипажа национальной космической станции

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Тайконавты Е Гуанфу, Ли Цун и Ли Гансу в четверг отправятся на Национальную орбитальную станцию КНР "Тяньгун" в составе миссии космического корабля "Шэньчжоу-18", сообщило в среду Управление программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSA).

"В летный экипаж войдут тайконавты Е Гуанфу, Ли Цун и Ли Гуансу. Е Гуанфу будет исполнять обязанности командира экипажа", - говорится в сообщении управления.

Космический корабль с тайконавтами на борту будет запущен к станции с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2F" со стартовой площадки космодрома Цзюцюань 25 апреля в 20:59 по Пекинскому времени (в 15:59 по Москве).

Миссия "Шэньчжоу-18" станет седьмой по счету экспедицией экипажей к станции "Тяньгун". Первая пилотируемая миссия к орбитальной лаборатории была осуществлена в 2021 году - тайконавты Не Хайшэн, Тан Хунбо и Лю Бомин прибыли на станцию в июне и покинули ее в сентябре того же года.

В рамках текущей миссии тайконавты проведут более 90 экспериментов условиях микрогравитации и осуществят два-три выхода в открытый космос. Они будут работать на станции около шести месяцев и, по плану CMSA, вернутся на Землю в конце октября этого года.

После прибытия тайконавтам предстоит провести ротацию на орбите с действующим экипажем станции - Таном Хунбо, Таном Шэнцзе и Цзяном Синлинем, которые прибыли на "Тяньгун" в октябре прошлого года на корабле "Шэньчжоу-17" и должны покинуть орбитальную лабораторию 30 апреля.