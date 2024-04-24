С острым голодом в 2023 году столкнулись более 280 млн человек

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Ситуация с продовольственной безопасностью в 2023 году ухудшилась по сравнению с 2022 годом из-за военных конфликтов, экстремальных погодных условий и экономических сложностей, говорится в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

По ее данным, в 2023 году около 282 млн человек в 59 странах мира столкнулись с ситуацией острого голода. По сравнению с 2022 годом число людей, находящихся в такой ситуации, возросло на 24 млн, отмечается в докладе.

Из-за конфликтов в мире с голодом столкнулись 135 млн человек, из-за наводнений или засухи - 72 млн человек, из-за экономических потрясений в 21 стране мира - суммарно около 75 млн человек.

Наиболее заметное ухудшение условий затронуло сектор Газа и Судан. Так, порядка 600 тыс. человек в палестинском анклаве в прошлом году были на грани голодной смерти, а в дальнейшем цифра поднялась до 1,1 млн человек. В Судане с острой нехваткой продовольствия столкнулись 20,3 млн жителей.

При этом в ФАО отметили, что число людей, столкнувшихся с отсутствием продовольственной безопасности, выросло за пять лет, с 2016 года до 2023 года, со 108 млн до 282 млн. Затяжные крупные кризисы затрагивают Афганистан, Демократическую республику Конго, Эфиопию, Нигерию, Сирию и Йемен.

Также в организации указали, что в 2024 году улучшение обстановки с продовольственной безопасностью будет зависеть от прекращения боевых действий и возможностей доставки гуманитарной помощи наиболее пострадавшим странам.