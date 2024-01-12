Число голодающих в мире в декабре выросло на 1,35 млн человек

Такие данные приводит Союз экспортеров зерна со ссылкой на данные Всемирной продовольственной программы ООН

Фото: Paula Bronstein/Getty Images

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Число голодающих в мире в декабре выросло на 1,35 млн человек, сообщается в инфографике Союза экспортеров зерна со ссылкой на данные Всемирной продовольственной программы ООН (WFP).

Союз с июня 2022 года публикует инфографику о доступности продовольствия в мире. Данные с комментариями специалистов обновляются ежемесячно.

За последнее время наиболее значительные негативные изменения наблюдаются в Нигерии, Мьянме и Малави, которые частично компенсированы улучшением ситуации с обеспечением продовольствием в Колумбии, Кении, Бангладеш и ряде других стран.

Так, в Мьянме с октября 2023 года усилились военные столкновения в приграничных регионах страны. Наземная торговля с соседними странами в этой связи ограничена (ее доля составляла 40% до сентября 2023 года), как и передвижения между регионами, что обострило проблему голода в стране.

Малави отпустила курс местной валюты в ноябре 2023 года, что привело к ее обесцениванию на 44%, росту цен на топливо, удобрения, что не могло не сказаться на ценах на продовольствие, отмечается в мониторинге.

В Нигерии продолжает расти инфляция. Основной фактор роста - цены на продовольствие. Продуктовая инфляция в стране уже превышает 30%.

"Одна из крупнейших экономик Африки - нигерийская - исключительно по политическим причинам сократила закупки российского зерна с 1,3 млн тонн в сезоне 2020/21 до 144 тыс. тонн в сезоне 2022/23 и теперь испытывает самый серьезный рост числа голодающих в мире, количество которых выросло с начала сезона 2023/24 до 97,2 млн человек", - заявил "Интерфаксу" председатель правления Союза Эдуард Зернин.

По его словам, ситуацию не спасает небольшое увеличение закупок в текущем сезоне - приобретено всего 236 тыс. тонн, чего явно недостаточно для борьбы с голодом в стране. "Искренне надеемся, что Нигерия вернется в число крупнейших импортеров российского зерна", - сказал он.

Сославшись на данные WFP, Союз сообщил, что число голодающих за год выросло на 100,2 млн человек - до 716,1 млн человек.