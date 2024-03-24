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Израиль больше не будет одобрять доставку на север Газы продовольствия от БАПОР

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Израиль предупредил, что больше не будет пускать конвои с продовольствием от Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам (БАПОР) на север сектора Газы, сообщил глава этой организации Филипп Лаззарини.

"Израильские власти проинформировали ООН, что больше не будут одобрять проход на север анклава грузовиков с продовольствием от БАПОР, несмотря на разворачивающуюся там на наших глазах трагедию", - написал Лаззарини в соцсети X.

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Глава БАПОР призвал снять эти ограничения. По его словам, они "возмутительны, создают умышленное препятствие оказанию помощи по спасению жизней во время искусственно созданного голода".

Он предупредил, что в случае, если агентство не сможет выполнять свою работу в Газе, "многие другие умрут от голода, обезвоживания и отсутствия крова".

Ранее на этой неделе замгендиректора БАПОР Натали Букли призвала страны Евросоюза, ранее приостановившие поддержку организации, вновь начать выделять агентству деньги.

По ее словам, имеющихся средств БАПОР хватит максимум до начала мая.

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Ранее сообщалось, что Австралия возобновит приостановленное ранее финансирование БАПОР из-за ухудшающейся гуманитарной ситуации в секторе Газа. Дания также пообещала продолжить выделение средств агентству. Финансирование БАПОР также возобновили Швеция и Канада.

В январе Израиль обвинил 12 сотрудников БАПОР в участии в нападении палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. После израильских обвинений ряд стран приостановил финансирование агентства, а США и Британия дали понять, что не возобновят выделение средств до окончания расследования ООН.

В начале марта Армия обороны Израиля ЦАХАЛ заявила, что, по информации израильской стороны, около 450 членов различных группировок, в основном ХАМАС, являлись сотрудниками БАПОР.

Хроника 07 октября 2023 года – 24 марта 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Евросоюз Газа ХАМАС ЦАХАЛ БАПОР Израиль
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