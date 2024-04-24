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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

В Грузии вышел на свободу осужденный за нападение на полицию с "коктейлем Молотова"

Его помиловала президент Саломе Зурабишвили

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Помилованный президентом Грузии Лазаре Григориадис вышел из тюрьмы. Ранее суд приговорил его за нанесение ожогов полицейскому и поджог полицейской автомашины во время беспорядков в Тбилиси в марте 2023 года к девяти годам лишения свободы.

На выходе из тюрьмы Григориадис заявил журналистам, что продолжит борьбу и поблагодарил президента Саломе Зурабишвили за помилование.

Зурабишвили ранее заявила, что считает приговор слишком суровым, поэтому она Григориадиса помиловала.

В суде прокурор показывал видеокадры, на которых у здания парламента, где проходил митинг оппозиции, Григориадис бросил в полицейских бутылку с зажигательной смесью.

Саломе Зурабишвили Тбилиси Грузия Лазаре Григориадис
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