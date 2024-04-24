В Грузии вышел на свободу осужденный за нападение на полицию с "коктейлем Молотова"
Его помиловала президент Саломе Зурабишвили
Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Помилованный президентом Грузии Лазаре Григориадис вышел из тюрьмы. Ранее суд приговорил его за нанесение ожогов полицейскому и поджог полицейской автомашины во время беспорядков в Тбилиси в марте 2023 года к девяти годам лишения свободы.
На выходе из тюрьмы Григориадис заявил журналистам, что продолжит борьбу и поблагодарил президента Саломе Зурабишвили за помилование.
Зурабишвили ранее заявила, что считает приговор слишком суровым, поэтому она Григориадиса помиловала.
В суде прокурор показывал видеокадры, на которых у здания парламента, где проходил митинг оппозиции, Григориадис бросил в полицейских бутылку с зажигательной смесью.