В Грузии вышел на свободу осужденный за нападение на полицию с "коктейлем Молотова"

Его помиловала президент Саломе Зурабишвили

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Помилованный президентом Грузии Лазаре Григориадис вышел из тюрьмы. Ранее суд приговорил его за нанесение ожогов полицейскому и поджог полицейской автомашины во время беспорядков в Тбилиси в марте 2023 года к девяти годам лишения свободы.

На выходе из тюрьмы Григориадис заявил журналистам, что продолжит борьбу и поблагодарил президента Саломе Зурабишвили за помилование.

Зурабишвили ранее заявила, что считает приговор слишком суровым, поэтому она Григориадиса помиловала.

В суде прокурор показывал видеокадры, на которых у здания парламента, где проходил митинг оппозиции, Григориадис бросил в полицейских бутылку с зажигательной смесью.