Экс-президент Армении усмотрел нарушение УК в словах Пашиняна о геноциде армян

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Заявление премьера Армении Никола Пашиняна о необходимости преодоления травмы геноцида армян в Османской Турции 1915 года и прекращении поиска утраченной родины подпадают под статью уголовного кодекса, заявил бывший президент Армении, руководитель оппозиционной Республиканской партии Серж Саргсян.

"В Армении есть статья уголовного кодекса - "опровержение, смягчение, одобрение или оправдание геноцида и других преступлений, направленных против мира и безопасности человечества", - сказал Саргсян, комментируя по просьбе журналистов обращение Пашиняна по случаю дня поминовения жертв геноцида армян.

В среду премьер заявил, что "масштабная трагедия произошла в годы Первой мировой войны, и армянский народ, не имевший государственности, утративший свою государственность много столетий назад, по сути, забывший традицию государственности, стал жертвой геополитических интриг и ложных обещаний, был лишен, прежде всего, политического ума, способного превратить мир и его правила в понятные для себя".

При этом Пашинян стал первым руководителем Армении, который наряду с термином "геноцид" использовал термин "мец егерн", что переводится с армянского как "великая резня". Данный термин, в основном, в своих посланиях употребляют страны, не признавшие геноцид армян.

Он отметил, что считает "чрезвычайно важным внутреннее созерцание Мец Егерна". "Когда мы говорим о геноциде армян, о Мец Егерне, мы всегда обращаемся к внешнему миру, разговариваем с внешним миром, но наш внутренний разговор никогда не ведется на эту тему. Что нам следует делать и чего не следует делать, чтобы преодолеть травму геноцида и исключить его как угрозу? Это вопросы, которые должны быть ключевым предметом обсуждения в нашей политической, политологической, эстетической и философской мысли, но подобная точка зрения на факт геноцида среди нас не распространена", - заявил премьер Армении.

Он добавил: "Мы должны соотнести восприятие Мец Егерна с жизненными интересами республики Армения, нашей национальной государственности".

"Геноцид, лишение родины - это не приговор для нас, который нам приходится нести как непрерывный поиск утраченной родины. Мы должны перестать поиск Родины, потому что мы нашли родину, нашу Землю обетованную. Для нас чествование мучеников геноцида должно символизировать не утраченную, а обретенную и настоящую родину в лице республики Армения. Больше никогда. Мы должны говорить это не другим, а самим себе", - заявил Пашинян.