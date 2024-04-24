Пашинян в день памяти жертв геноцида призвал сограждан прекратить поиск утраченной родины

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что необходимо преодолеть травму геноцида армян в Османской Турции 1915 года и прекратить поиск поиска утраченной родины. В Армении 24 апреля вспоминают жертв геноцида 1915 года.

В обращении в связи с этой датой Пашинян заявил, что "масштабная трагедия произошла в годы Первой мировой войны, и армянский народ, не имевший государственности, утративший свою государственность много столетий назад, по сути, забывший традицию государственности, стал жертвой геополитических интриг и ложных обещаний, был лишен, прежде всего, политического ума, способного превратить мир и его правила понятными для себя".

При этом Пашинян стал первым руководителем Армении, который наряду с термином "геноцид" использовал термин "мец егерн", что переводится с армянского как "великая резня". Данный термин, в основном, в своих посланиях употребляют страны, не признавшие геноцид армян. Турция не признает геноцид армян, между странами отсутствуют дипотношения, однако спецпредставители двух стран ведут переговоры по нормализации отношений.

"Мец Егерн стал для нас общенациональной трагедией и травмой и, без преувеличения, фактором, определяющим нашу социальную психологию. Даже сегодня мы воспринимаем мир, нашу окружающую среду, самих себя под влиянием травмы Мец Егерна, и мы не преодолели эту травму. Это значит, что, будучи международно признанным государством, мы часто относимся и конкурируем с другими странами и международным сообществом в состоянии травмы и по этой причине порой не можем правильно разграничить реалии и факторы, исторические процессы и прогнозируемые горизонты", - заявил Пашинян.

Он отметил, что, "возможно, именно по этой причине мы получаем новые потрясения, переживая травму геноцида армян как наследие и традицию".

"В этом смысле я считаю чрезвычайно важным внутреннее созерцание Мец Егерна. Когда мы говорим о геноциде армян, о Мец Егерне, мы всегда обращаемся к внешнему миру, разговариваем с внешним миром, но наш внутренний разговор никогда не ведется на эту тему. Что нам следует делать и чего не следует делать, чтобы преодолеть травму геноцида и исключить его как угрозу? Это вопросы, которые должны быть ключевым предметом обсуждения в нашей политической, политологической, эстетической и философской мысли, но подобная точка зрения на факт геноцида среди нас не распространена, - заявил премьер-министр Армении. - Мы должны соотнести восприятие Мец Егерна с жизненными интересами Республики Армения, нашей национальной государственности".

"Геноцид, лишение Родины - это не приговор для нас, который нам приходится нести как непрерывный поиск утраченной Родины. Мы должны перестать поиск Родины, потому что мы нашли Родину, нашу Землю обетованную. Для нас чествование мучеников геноцида должно символизировать не утраченную, а обретенную и настоящую Родину в лице Республики Армения. Больше никогда. Мы должны говорить это не другим, а самим себе", - заявил Пашинян.

В октябре 2018 года советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил на пресс-конференции в Ереване, что "для народа Армении более предпочтительно иметь широкие возможности на международной арене и не сковываться историческими ограничениями".

23 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в регионе Южного Кавказа устанавливается новый порядок.

"В регионе устанавливается новый порядок. Пришло время отбросить беспочвенные воспоминания. Всегда лучше действовать в соответствии с реалиями времени, чем опираться на сфабрикованные истории, не имеющие никакой связи с реальностью. Теперь это понял и Пашинян", - заявил он.

Католикос всех армян Гарегин Второй в своем послании в среду заявил: "Мы чтим память святых мучеников геноцида армян в то время, когда наш народ сталкивается с новыми экзистенциальными угрозами и серьезными проблемами безопасности, сложилась тревожная и тяжелая ситуация в приграничных районах Армении".

"Наш народ силен своим героическим прошлым, своей решимостью бороться со злом, и в том же духе он должен убрать из своей жизни разрушительные проявления, противоречащие национальным интересам, совместными усилиями найти пути выхода из сложившейся сложной ситуации и построить свое победное будущее", - сказано в его обращении.

Серж Саргсян, бывший президентом Армении с 2008 до 2018 года заявил, что "мир невозможен в навязанных, унизительных условиях, это, скорее, путь подчинения, но не мира".

"Угрожая войной и различными способами давления, превратив нынешних управленцев Армении в своих приспешников, Турция и Азербайджан стараются по возможности быстро получить желаемое за счет армянского народа и Армении. Незаконно признав Арцах (армянское название Нагорного Карабаха - ИФ) частью Азербайджана, управленцы Армении сейчас пытаются обречь на забвение геноцид армян, характеризуя борьбу армянского народа за историческую справедливость и восстановление собственных прав как угрозу государству. Это может быть угрозой только в плане потери ими своих кресел, но никогда - государству", - заявил Саргсян.