Военные присоединились к перекрывшим трассу в Армении протестующим

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Группа контрактных военнослужащих присоединилась к протестующим против политики премьера Армении Никола Пашиняна в процессе делимитации армяно-азербайджанской границы, сообщают армянские СМИ со ссылкой на организацию "Тавуш во имя родины".

К перекрывшим автотрассу в Грузию на участке села Киранц на границе с Азербайджаном местным жителям присоединились порядка 20 военнослужащих, говорится в сообщении организации.

Акции протеста против политики Пашиняна, в частности в вопросе отношений с Азербайджаном, процесса делимитации армяно-азербайджанской границы, передачи азербайджанской стороне сел в Тавушской области Армении, проходят в республике с 20 апреля, демонстранты перекрывают автодороги местного значения, автотрассу в Грузию.

Как заявили 19 апреля в аппарате армянского лидера, между Арменией и Азербайджаном впервые будет демаркированная государственная граница в районе четырех сел в Тавушской области.

Пашинян заявил ранее в интервью британским СМИ, что Ереван "продемонстрировал свою искренность". "Мы зафиксировали, что правительство Республики Армения готово предпринять шаги в пределах своих полномочий, чтобы в тех азербайджанских селах, а именно Кызыл Гаджилы, Хейримли, Ашаги Аскипара, Баганис Айрум, где сейчас люди не живут, жизнь людей стала бы возможной, проживание стало бы возможным", - сказал он.

23 апреля 2024 года на границе между Азербайджаном и Арменией был установлен первый пограничный столб.