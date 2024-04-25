Захарова сообщила, что в Анкаре изучают отказы Turkish Airlines туристам из РФ

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Российское посольство в Анкаре направило в МИД Турции ноту в связи со случаями отказа россиянам в посадке на рейсы авиакомпании Turkish Airlines при транзитном перелете в страны Латинской Америки, сообщила представитель МИД России Мария Захарова. Турецкая сторона заявила, что нота внимательно изучается, добавила она.

"Вопрос акцентировано ставится перед турецкой стороной, в том числе в ходе состоявшегося 19 апреля заседания российско-турецкой подгруппы по безопасности и защите прав туристов", - продолжила Захарова.

Генконсульство России в Стамбуле, по ее словам, узнало, что "фиксируемые в последнее время случаи отказа российским гражданам в посадке на рейсы авиакомпании Turkish Airlines при транзитном перелете в страны Латинской Америки - это Аргентина, Бразилия, Мексика и ряд других стран, связаны, в первую очередь, с введенными этими странами правилами въезда на их территорию".

"В этой связи авиаперевозчик при организации перелетов руководствуется правилами ИКАО и условиями страны следования. При этом к обязательным требованиям въезда в указанные страны относятся: наличие у пассажира единого сквозного номера бронирования авиабилета по маршруту туда-обратно, наличие у пассажира подтверждения бронирования гостиницы, отсутствие различий между датами авиарейсов и датами бронирования отелей, осуществление транзитного перелета внутри стран Латинской Америки в течении не более 24 часов, наличие у пассажиров багажа, кроме ручной клади, наличие у пассажиров, указавших целью поездки обучение, работу и так далее соответствующих подтверждающих документов, должны быть нотариально эти документы заверены и переведены на английский язык, наличие у пассажира кредитных карт, наличных денежных средств, готовность пассажира дать четкие ответы на поставленные вопросы относительно целей поездки, наличие в системе авиакомпании так называемого OK to Board - это подтверждение, получаемое авиакомпанией от страны следования", - сообщила Захарова.

От имени МИД она рекомендовала следовать информации, размещенной на официальных интернет-ресурсах посольства России в Анкаре, генконсульства России в Стамбуле".

В апреле СМИ сообщили, что Turkish Airlines стала снимать отдельных российских туристов с транзитных рейсов в Латинскую Америку при пересадке в Стамбуле. Российское посольство в Анкаре 22 апреля сообщило, что проблема с отказом россиянам в посадке на рейсы этой авиакомпании при пересадке в Стамбуле существует уже несколько недель, и назвало проблему серьезной.

По словам дипломатов, сотрудники Turkish Airlines "причины приводят разные, но в основном сводится все к тому, что якобы страны следования установили жесткие правила на допуск росграждан в их государства" и среди таких требований называют "наличие обратного билета, денежных средств, подтверждения брони гостиницы, в случае цели поездки, отличной от туристической, - соответствующих подтверждающих документов".

Российские дипломаты посоветовали россиянам жаловаться в таких ситуациях в посольство в Анкаре и генконсульство в Стамбуле и оценивать риски при покупке билетов на рейсы Turkish Airlines.

23 апреля Turkish Airlines опубликовала русский перевод памятки для транзитных пассажиров из России, летящих в Латинскую Америку.

24 апреля покупка единых билетов на рейсы из России в Мексику транзитом через Турцию на рейсах Turkish Airlines стала недоступна.