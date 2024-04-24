В Каире опровергли сообщения о переговорах с Израилем о наступлении на Рафах

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Глава египетской Государственной информационной службы Диаа Рашван заявил, что сведения о переговорах Египта и Израиля о вероятном израильском наступлении на Рафах не соответствуют действительности, сообщает саудовское издание Arab News.

"Рашван повторил позицию Египта, которую несколько раз объявляло его политическое руководство: это полное несогласие с операцией, которая должна привести к новым убийствам, массовой гибели людей и повсеместным разрушениям", - информирует издание.

Он отметил, что Египет довел до израильской стороны предупреждения об опасности этой операции для стабильности всего региона. Рашван добавил, что Каир добивается поставок помощи в сектор Газа, особенно на север анклава и в город Газа, и вывоза раненых для лечения.

Ранее в среду портал Axios сообщал со ссылкой на источники, что руководитель Службы общей безопасности ("Шин-Бет") Ронен Бар и начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви встретились в Каире с шефом разведки Египта Аббасом Камилем и с начальником штаба ВС Египта Осамой Аскаром для обсуждения возможной операции Израиля в Рафахе. Axios уточнял, что это уже второй подобный визит высокопоставленных израильских представителей: предыдущий был в середине февраля.

Президент США Джо Байден подписал одобренный Конгрессом США пакет законопроектов о дополнительной финансовой помощи Украине, Израилю и прочим союзникам: в Вашингтоне решили выделить помощь Израилю на сумму около $26,4 млрд, из которых $9,1 млрд пойдут на гуманитарные нужды. После этого глава МИД Израиля Израэль Кац поблагодарил Байдена за этот шаг, написав в соцсетях: "Наш альянс - нерушим. Спасибо, мистер президент". Признательность за выделение помощи выразил и лидер израильской оппозиции Яир Лапид.

Associated Press передает, что на фоне сообщений о подготовке Израиля к операции в Рафахе ЦАХАЛ разворачивает в секторе Газа две бригады резервистов для "оборонительных и тактических миссий". Ранее эти подразделения действовали вдоль северной границы Израиля, где бойцы движения "Хезболла", находящиеся на территории Ливана, и израильские военные продолжают обстрел позиций друг друга.

Arab News отмечает, что интенсивность ударов "Хезболлы" и ЦАХАЛ возросла за последние два дня. Так, бойцы "Хезболлы" впервые ударили по целям в Израиле севернее Акко; в свою очередь израильские военные в среду атаковали окрестности деревень Айта аш-Шаб и Рамия, горы Джабель-Балат, поразили площадку для пуска ракет в деревне Тайр-Харфа, накрыли объекты "Хезболлы" в Айта аш-Шабе и Маркабе. Всего военные выпустили 14 ракет. В движении в свою очередь заявляли, что в отместку за действия Израиля выпустили реактивные снаряды по поселению Шомера, атаковали израильских солдат в поселении Авиим.

Издание ОАЭ The National сообщило со ссылкой на источники, что Катар сталкивается с давлением США с целью заставить группировку ХАМАС принять условия соглашения о прекращении огня в Газе, выработанные недавно с участием США и Египта. При этом собеседники The National говорят, что катарские власти грозят ХАМАС, в случае отсутствия гибкости на переговорах, вывести ее офис из Дохи, заморозить финансовую помощь, отказаться помогать с послевоенным восстановлением сектора Газа. "ХАМАС, как и Израиль, несет частичную вину за приостановку переговоров из-за своего упорства", - сказал один из источников. Однако накануне представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари опроверг информацию, будто политическое руководство ХАМАС планирует вывести свою штаб-квартиру из Дохи.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. С того момента, по данным палестинских служб здравоохранения, число погибших в секторе Газа достигло 34 262, раненых - 77 229; за сутки погибли еще 79 человек, ранения получили 86. Но в Минздраве Газы в этой статистике не делают различие между гражданскими лицами и членами вооруженных группировок.