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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

ХАМАС готов на 5 лет перемирия с Израилем при условии создания палестинского государства

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Группировка ХАМАС готова на перемирие с Израилем на пять лет или больше, если будет имплементировано решение о создании двух государств, заявил член политбюро группировки Халиль аль-Хайя в интервью Associated Press, опубликованном в четверг.

Он указал, что ХАМАС согласится на перемирие, сложение оружия и преобразование в политическую партию, если будет создано "полностью суверенное палестинское государство на Западном берегу и в секторе Газа, и будут возвращены все палестинские беженцы в соответствии с международными резолюциями".

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По его словам, Израиль не добивается значительного успеха в операциях в секторе Газа, поэтому единственный вариант - работать над соглашением. Аль-Хайя отметил, что планируемая Израилем операция в Рафахе в секторе Газа не поможет в уничтожении ХАМАС.

Он отметил, что израильские военные "уничтожили не больше 20% потенциала ХАМАС, ни в плане количества бойцов, ни на поле боя".

"Если они не могут покончить с ХАМАС, то какое решение? Решение - достичь соглашения", - подчеркнул член политбюро ХАМАС.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

Хроника 07 октября 2023 года – 25 апреля 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
ХАМАС Израиль
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