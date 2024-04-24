Премьер Испании рассматривает возможность ухода в отставку

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Глава испанского правительства Педро Санчес в среду отменил все запланированные на ближайшие дни мероприятия для того, чтобы обдумать возможность ухода в отставку после того, как в отношении его супруги было открыто расследование по фактам коррупции.

"Мне нужно остановиться и подумать. Мне нужно ответить на вопрос, должен ли я и далее возглавлять правительство или подать в отставку. Я не гонюсь за должностями, но ценю эту высокую ответственность ради изменений и прогресса страны, которую я люблю", - написал он в послании, опубликованном в соцсети Х.

По словам Санчеса, 29 апреля он выступит перед журналистами и сообщит, какое решение он принял.

Санчес получил возможность сформировать правительство в прошлом году благодаря поддержке двух каталонских сепаратистских парламентских партий, которым обещал за это амнистировать каталонских политиков, признанных виновными в незаконном проведении референдума о независимости этого автономного сообщества в 2017 году. Соответствующий закон приняли в обеих палатах испанского парламента. Он затронул примерно 400 человек, имевших отношение к референдуму 2017 года в Каталонии, в том числе и главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, который был вынужден покинуть Испанию.

Противостояние между региональными властями Каталонии и центральным правительством Испании обострились в 2017 году, когда в этом автономном сообществе прошел референдум о независимости, признанный центральными властями в Мадриде неконституционным. В отношении ряда политических лидеров Каталонии было начато уголовное преследование.