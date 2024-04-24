Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Премьер Испании рассматривает возможность ухода в отставку

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Глава испанского правительства Педро Санчес в среду отменил все запланированные на ближайшие дни мероприятия для того, чтобы обдумать возможность ухода в отставку после того, как в отношении его супруги было открыто расследование по фактам коррупции.

"Мне нужно остановиться и подумать. Мне нужно ответить на вопрос, должен ли я и далее возглавлять правительство или подать в отставку. Я не гонюсь за должностями, но ценю эту высокую ответственность ради изменений и прогресса страны, которую я люблю", - написал он в послании, опубликованном в соцсети Х.

По словам Санчеса, 29 апреля он выступит перед журналистами и сообщит, какое решение он принял.

В миреПарламент Испании одобрил кандидатуру Санчеса на пост премьераЧитать подробнее

Санчес получил возможность сформировать правительство в прошлом году благодаря поддержке двух каталонских сепаратистских парламентских партий, которым обещал за это амнистировать каталонских политиков, признанных виновными в незаконном проведении референдума о независимости этого автономного сообщества в 2017 году. Соответствующий закон приняли в обеих палатах испанского парламента. Он затронул примерно 400 человек, имевших отношение к референдуму 2017 года в Каталонии, в том числе и главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, который был вынужден покинуть Испанию.

Противостояние между региональными властями Каталонии и центральным правительством Испании обострились в 2017 году, когда в этом автономном сообществе прошел референдум о независимости, признанный центральными властями в Мадриде неконституционным. В отношении ряда политических лидеров Каталонии было начато уголовное преследование.

Испания Педро Санчес
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: среда, 24 апреля

Байден подписал закон о дополнительной военной помощи Украине

Байден подписал закон о дополнительной военной помощи Украине

Turkish Airlines закрыла продажи единых билетов на рейсы из России в Мексику

Turkish Airlines закрыла продажи единых билетов на рейсы из России в Мексику

Над допуском россиян на транзитные рейсы Turkish Airlines в Мексику работает МИД

Над допуском россиян на транзитные рейсы Turkish Airlines в Мексику работает МИД

Германия возобновит финансирование БАПОР

Афганистан во власти талибов

Талибы намерены создать спецподразделение по борьбе с ИГИЛ

Талибы намерены создать спецподразделение по борьбе с ИГИЛ

Посол Шри-Ланки в Москве сообщила о планах страны вступить в БРИКС+

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });