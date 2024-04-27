Испанцы провели в Мадриде демонстрацию против отставки премьер-министра

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В Мадриде более 12 тысяч сторонников Социалистической партии Испании провели манифестацию в поддержку премьер-министра Педро Санчеса, обратившись к нему с просьбой не уходить в отставку, сообщает испанское телевидение.

"Педро, останься, ты нам нужен, мы все с тобой, мы должны двигать страну вперед, Испания не может идти назад, - заявила на этой акции первый вице-премьер Мария Хесус Монтеро. - Четко и ясно мы говорим: мы желаем, чтобы ты продолжал быть председателем правительства, хватит лжи, измышлений и нескончаемого словесного насилия".

24 апреля Санчес отменил все запланированные на ближайшие дни мероприятия, заявив, что должен обдумать возможность ухода в отставку. Эта перспектива для него возникла в связи с тем, что в отношении его жены начали расследование по фактам коррупции.

"Мне нужно остановиться и подумать. Мне нужно ответить на вопрос, должен ли я и далее возглавлять правительство или подать в отставку. Я не гонюсь за должностями, но ценю эту высокую ответственность ради изменений и прогресса страны, которую я люблю", - написал Санчес в соцсети.

Он пообещал сообщить о своем решении 29 апреля.

Санчес получил возможность сформировать правительство в прошлом году благодаря поддержке двух каталонских сепаратистских парламентских партий, которым обещал за это амнистировать каталонских политиков, признанных виновными в незаконном проведении референдума о независимости этого автономного сообщества в 2017 году. Соответствующий закон приняли в обеих палатах испанского парламента. Он затронул примерно 400 человек, имевших отношение к референдуму 2017 года в Каталонии, в том числе и главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, который был вынужден покинуть Испанию.

Противостояние между региональными властями Каталонии и центральным правительством Испании обострились в 2017 году, когда в этом автономном сообществе прошел референдум о независимости, признанный центральными властями в Мадриде неконституционным. В отношении ряда политических лидеров Каталонии было начато уголовное преследование.