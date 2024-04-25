Израиль готов изучить вариант соглашения с ХАМАС с освобождением 20 заложников

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Израильские власти выражают готовность изучить новый вариант потенциального соглашения с группировкой ХАМАС, который предусматривает освобождение 20, а не 40 заложников, как раньше, сообщает в четверг The Jerusalem Post.

Как стало известно израильским СМИ от представителей властей, группировке теперь предлагают отпустить 20 человек - женщин, престарелых лиц, женщин-военнослужащих и людей с серьезными проблемами со здоровьем. В свою очередь Израиль позволит палестинцам вернуться на север сектора Газа, но об окончании военной операции не объявит.

Однако неясно, сколько должна продлиться сопутствующая пауза в боевых действиях. Вскоре новую инициативу должны передать посредникам.

Ранее в апреле глава правительства Катара, который выступает посредником в переговорах Израиля и ХАМАС, Мухаммед бин Абдельрахман констатировал, что переговоры по установлению перемирия в секторе Газа зашли в тупик.

Тем временем, поступают сообщения, что Египет предпринимает усилия с целью оживить переговорный процесс. В то же время высокопоставленный представитель администрации США заявил журналистам, что, по мнению Белого дома, решения лидера группировки ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара помешали другим членам ее руководства принять условия нынешнего варианта соглашения о заложниках.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

С 24 ноября 2023 года в Газе действовал режим прекращения огня, во время которого более 100 заложников вернулись в Израиль. Но сторонам не удалось добиться его продления, и боевые действия возобновились 1 декабря 2023 года.