Президент Молдавии отказалась включать главу Гагаузии в состав правительства

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Майя Санду заявила, что не намерена подписывать указ о включении в состав молдавского правительства главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул, которая выиграла выборы еще в мае 2023 года, будучи кандидатом от запрещенной ныне в Молдавии партии "Шор".

"Пока она работает на преступную группировку, я не могу подписать такой указ. Если бы она стала представлять интересы граждан, порвала бы с преступной группировкой, тогда была бы другая ситуация. Но сейчас у нас есть доказательства - у меня, у вас, прокуратуры - все знают, что этим человеком руководит Шор. Лицо, входящее в преступную группу, не может быть членом правительства", - заявила президент в понедельник вечером в ходе передачи на Radio Moldova.

Евгения Гуцул выиграла выборы главы Гагаузии в мае 2023 года, получив во втором туре голосования 52,34% голосов. Она баллотировалась от партии "Шор", которая 19 июня была объявлена неконституционной решением Конституционного суда.

Согласно законодательству, глава (башкан) Гагаузии автоматически становится членом правительства Молдавии. Однако Санду отказывается подписывать указ о включении Гуцул в состав кабинета министров.

Гуцул ранее заявила, что обратилась к президенту и правительству с требованием включить ее в состав правительства, как это предусматривает закон, однако ответа не получила. В то же время Гуцул постоянно подчеркивает, что внедряет в Гагаузии проекты на средства беглого олигарха Илана Шора, которого называет "нашим лидером".

Ранее Шор был осужден в Молдавии на 15 лет лишения свободы за участие в краже миллиарда долларов из банковской системы Молдавии.