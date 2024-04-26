В Красном море танкер под флагом Панамы попал под ракетный обстрел

Судно повреждено

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - В Красном море танкер, шедший под флагом Панамы, получил повреждения после того, как по нему выпустили три ракеты, сообщает AP со ссылкой на данные частной охранной фирмы Ambrey.

АР предполагает, что речь может идти о танкере Andromeda Star, который ранее передавал свое местоположение возле Мокки (Йемен).

По данным сайта Marine Traffic, танкер вышел 24 апреля из Порт-Судана, место его назначения не указано.

Йеменские мятежники-хуситы пока не брали на себя ответственность за инцидент.