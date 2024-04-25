В Тирасполе не видят нарушения в учениях российских миротворцев в Приднестровье

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Представитель Тирасполя на переговорах с Кишиневом Виталий Игнатьев назвал оправданными учения российских миротворцев, которые накануне прошли в Приднестровье.

"Проведение учений необходимо для обеспечения боевой готовности подразделений и оттачивания навыков по поддержанию мира и безопасности", - сказал Игнатьев в четверг в ходе лекции в Приднестровском университете.

Он назвал "циничной спекуляцией" заявление представителей Молдавии по поводу учений, заявив, что оно противоречит базовым договоренностям в рамках миротворческой операции. Игнатьев объяснил это тем, что миротворцы Молдавии на протяжении многих лет не участвуют в учениях с представителями России и Приднестровья.

"Лицемерие такого заявления в квадрате возрастает на фоне тех бесконечных военных учений, которые Молдавия проводит с контингентами стран НАТО. Напомню, что за прошлый год Молдавия провела 18 учений. Это государство, руководство которого заявляет о том, что оно миролюбивое. То, что оно нейтральное, указано в Конституции Молдавии. И оно (государство) вместе с контингентами стран НАТО проводит военные учения. Покупает какие-то радары. Европейский фонд мира покупает оружие для Молдавии", - заявил представитель Тирасполя.

"Учения Молдавии со странами НАТО не вызваны никакой необходимостью, поскольку миротворцы вполне справляются с обеспечением мира и безопасности. Любой здравомыслящий человек видит, что Молдавия занимается военными манипуляциями, понимает, что это неспроста, особенно в контексте региональных и глобальных конфликтов и полной зависимости Молдавии от стран НАТО", - сказал Игнатьев.

Накануне бюро по реинтеграции при правительстве Молдавии заявило, что учения российских миротворцев противоречат принципам поддержания мира и законодательству Молдавии и были проведены без согласования с ОКК и объединенным военным командованием.

Объединенная контрольная комиссия (ОКК) является координирующим органом в зоне безопасности. В рамках ОКК действует объединенное военное командование, которому подчиняются трехсторонние миротворческие силы от Молдавии, России и Приднестровья. Комиссия была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах прекращения вооруженного конфликта в Приднестровье от 21 июля 1992 года. В соответствии с этим документом в регион были введены миротворцы. В настоящее время они начитывают по 350-400 военнослужащих от Молдавии, России и Приднестровья. В ОКК три сопредседателя. Комиссия проводит заседания еженедельно, решения принимаются консенсусом.