В Кишиневе назвали неуместными запланированные учения в Приднестровье миротворцев РФ

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Делегация Молдавии в Объединенной контрольной комиссии (ОКК) по приднестровскому урегулированию назвала неуместными планы российского контингента Совместных миротворческих сил в зоне безопасности провести с 17 мая по 17 июня маневры по проверке возможности передвижения бронетехники, стоящей на миротворческих постах.

"Уведомление о проведении маневров поступило в Объединенное военное командование в четверг, через несколько часов после окончания заседания ОКК, на котором эта тема не рассматривалась", - заявила делегация.

"Эти маневры не получили одобрения Объединенной контрольной комиссии. Демонстративное и неоднократное проведение подобных нескоординированных действий является еще одним свидетельством грубого нарушения принципов миротворческой миссии на Днестре", - сказано в заявлении.

Делегация предупредила "о возможных нежелательных последствиях этих провокационных действий" и призвала всех участников Совместных миротворческих сил "отказаться от их реализации, во избежание дестабилизации ситуации в Зоне безопасности".

В апреле Бюро по реинтеграции при правительстве Молдавии расценило учения российских миротворцев в Приднестровье 23 апреля как "провокационные действия".

Объединенная контрольная комиссия (ОКК) - координирующий орган в Зоне безопасности. В рамках ОКК действует объединенное военное командование, которому подчиняются трехсторонние миротворческие силы от Молдавии, России и Приднестровья.

Комиссия была создана в соответствие с молдавско-российским Соглашением о принципах прекращения вооруженного конфликта в Приднестровье, подписанном президентами двух стран 21 июля 1992 года. В соответствии с этим документом, в регион были введены миротворцы. В настоящее время они начитывают по 350-400 военнослужащих от Молдавии, России и Приднестровья. В ОКК, соответственно, есть три сопредседателя.

ОКК проводит заседания еженедельно по четвергам, все решения принимаются консенсусом.