В Кишиневе сочли провокацией учения российских миротворцев в Приднестровье

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Бюро по реинтеграции при правительстве Молдавии расценило учения российских миротворцев в Приднестровье как "провокационные действия", говорится в комментарии на сайте бюро.

"23 апреля российские миротворцы, входящие в состав Совместных миротворческих сил по поддержанию мира, провели учения, отрабатывая меры "отражения атак на позиции миротворческих сил", - сообщило бюро. Учения проходили на постах миротворцев, расположенных вблизи населенных пунктов Дубоссары, Кочиеры, Бендеры, Фырлэдяны, Хаджимус.

"Инцидент будет обсуждаться на заседании Объединенной контрольной комиссии", - сообщило бюро и призвало миротворцев в зоне безопасности на Днестре "отказаться от провокационных действий".

"Делегация Молдавии в Объединенной контрольной комиссии (ОКК) заявляет, что проведение учений без необходимой координации вызывает новую напряженность в Зоне безопасности, пугая население. Это также подтверждает, что учредительные акты миротворческой миссии на Днестре серьезно и систематически нарушают. Делегация Молдавии в ОКК призывает участников миротворческой операции исключить подобные провокационные действия, противоречащие принципам поддержания мира и законодательству Молдавии", - говорится в сообщении.

В декабре 2023 года российские миротворцы в регионе также провели учения на постах Совместных миротворческих сил с применением боевого оружия и техники. Делегация Молдавии в ОКК тогда потребовала проведения расследования.

ОКК является координирующим органом в Зоне безопасности. В рамках ОКК действует объединенное военное командование, которому подчиняются трехсторонние миротворческие силы от Молдавии, России и Приднестровья. Комиссия была создана в соответствие с молдавско-российским Соглашением о принципах прекращения вооруженного конфликта в Приднестровье, подписанном президентами двух стран 21 июля 1992 года. В соответствии с этим документом, в регион были введены миротворцы. В настоящее время они начитывают по 350-400 военнослужащих от Молдавии, России и Приднестровья. В ОКК, соответственно, есть три сопредседателя. ОКК проводит заседания еженедельно, а все решения принимаются консенсусом.