Конгресс США ожидает в сентябре начала работы над следующим траншем помощи Киеву

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - В Конгрессе США полагают, что одобренного в апреле дополнительного финансирования для Украины хватит максимум до конца текущего года, работа в Пентагоне над следующим траншем, как ожидается, начнется в сентябре, пишет в четверг издание The Hill.

"Сенаторы от обеих партий ожидают, что пакет в $61 млрд, одобренный Конгрессом на этой неделе, позволит помогать Киеву до конца ноября, максимум - до конца года", - говорится в статье.

При этом издание пишет со ссылкой на помощника одного из конгрессменов-республиканцев, что Пентагон, взаимодействуя с европейскими партнерами, "начнет формировать следующий запрос о финансировании помощи Украине в сентябре". Ожидается, что рассмотрение запроса конгрессменами может начаться после ноябрьских выборов, но до начала работы зимой Конгресса нового созыва. The Hill поясняет, что это может быть проблемой, потому что судьба запроса во многом будет зависеть от того, кто выиграет выборы.

"У конгрессменов сейчас нет представления о том, что в этом плане ожидать в случае победы на выборах Дональда Трампа, учитывая его часто меняющуюся позицию по украинскому конфликту", - пишет издание.

"Во многом дальнейший ход событий зависит от результатов ноябрьских выборов", - заявил, комментируя эту тему, сенатор-демократ Крис Ван Холлен.

При этом среди конгрессменов-республиканцев есть мнение, что одобренный в апреле запрос на дополнительное финансирование помощи Украине вполне может оказаться последним.

"Они считают, что если президент Байден придет в Конгресс с еще одним запросом, то он уйдет с пустыми руками", - пишет The Hill.

"Если на Украине думают, что потом получат еще $60 млрд от Конгресса США, то они заблуждаются", - предупредил сенатор-республиканец Джеймс Дэвид Вэнс - один из главных критиков подобной помощи Киеву.

В статье отмечается, что большинство членов Палаты представителей от Республиканской партии, равно как довольно существенная часть сенаторов-республиканцев ранее в апреле проголосовали против дополнительного финансирования.

В ноябре 2024 года в США пройдут президентские выборы, а также выборы в Палату представителей и Сенат. Ожидается, что у республиканцев будут отличные шансы вернуть себе большинство в Сенате. Кроме того, опросы показывают, что республиканец Трамп имеет шансы победить действующего президента Джо Байдена. Кроме того, ожидается жесткая борьба между демократами и республиканцами за контроль над Палатой представителей.