Пентагон опубликовал состав нового пакета военной помощи США на $1 млрд для Украины

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - В новый пакет военной помощи США для Украины в $1 млрд вошли боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, зенитные ракеты RIM-7 и Stinger, говорится в пресс-релизе Пентагона.

В пакет вошли также артиллерийские снаряды калибра 155 мм, в том числе осколочно-фугасные и кумулятивно-осколочные, снаряды калибра 105 мм и минометные снаряды калибра 60 мм, управляемые ракеты "воздух-воздух" AIM-9, патроны и боеприпасы против БПЛА.

Кроме того, США намерены направить боевые машины пехоты Bradley, автомобили повышенной проходимости HMMWV, колесные броневые машины с усиленной противоминной защитой (MRAP), транспорт для материально-технического обеспечения, автомобили для буксировки и перевозки оборудования.

В список включили переносные противотанковые комплексы Javelin и ручные противотанковые гранатометы AT4, ракеты для противотанковых ракетных комплексов TOW, противотанковые мины и противопехотные мины Claymore, взрывчатку для расчистки препятствий. Помимо них, в пакет вошли высокоточные авиабомбы, вспомогательное оборудование для аэропортов, приборы ночного видения, запчасти, походное снаряжение, учебные боеприпасы, средства технического обслуживания и другие вспомогательные вещи.

Это уже 56-й – с августа 2021 года – транш военной помощи, поставляемый США из своих армейских запасов Украине.

Ранее в среду президент США Джо Байден подписал одобренный Конгрессом пакет законопроектов о дополнительной финансовой помощи Украине, Израилю и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.

Закон о помощи Украине предусматривает выделение Киеву примерно $61 млрд. Согласно документу, помощь Киеву теперь будет предоставляться не безвозмездно, а в кредит.

Предлагаемая сумма не вся пойдет на передачу вооружений. Более $20 млрд используют для пополнения военных арсеналов США. Еще часть денег потратят на финансирование деятельности американских военных вблизи Украины. Порядка $14 млрд пойдут на то, чтобы Украина сама приобрела себе оружие.