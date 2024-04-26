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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:00

Китай выступает за прекращение огня в Газе и безопасность судоходства

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Прекращение огня в секторе Газа в настоящее время является приоритетной задачей, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в интервью Peninsula Network.

"Крайне важно как можно скорее добиться прекращения огня и боевых действий, что является главным приоритетом", - сказал он.

Дипломат напомнил, что СБ ООН недавно принял резолюцию о прекращении огня в Газе.

"Эта резолюция имеет обязательную силу и должна эффективно выполняться для немедленного достижения безоговорочного и прочного прекращения огня", - подчеркнул министр.

Он обратил внимание на то, что необходимо предотвратить дальнейшее распространение негативных последствий конфликта.

По его словам, "недавняя эскалация конфликта между Ираном и Израилем является последним проявлением последствий конфликта в Газе" и Китай "призывает соответствующие стороны сохранять спокойствие и сдержанность, чтобы избежать дальнейшей эскалации напряженности".

Еще одним из последствий ситуации в Газе является обострение ситуации с судоходством в Красном море, отметил Ван И.

Он сказал: "Основной причиной обострения ситуации в Красном море является конфликт в Газе. Необходимо как можно скорее добиться прекращения огня в Газе, чтобы остановить войну и остановить распространение конфликта".

Министр также подчеркнул, что "необходимо эффективно поддерживать суверенитет и территориальную целостность стран, расположенных вдоль Красного моря, включая Йемен".

Ван И подтвердил, что Китай последовательно выступает за "реальное восстановление справедливости для палестинского народа", реализацию "решения о сосуществовании двух государств" и "удовлетворение разумных опасений всех сторон в области безопасности".

Хроника 07 октября 2023 года – 26 апреля 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Ван И Китай Газа СБ ООН Израиль
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