Капитализация Alphabet впервые превысила $2 трлн

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Рыночная стоимость Alphabet Inc., холдинговой компании Google, по итогам торгов в пятницу впервые превысила $2 трлн.

Таким образом, она стала четвертой американской компанией, капитализация которой превзошла эту отметку, отмечает MarketWatch. До этого данный рубеж пересекали только Apple Inc., Microsoft Corp. и Nvidia Corp.

Котировки акций Alphabet в пятницу подскочили на 10,2%, в том числе благодаря хорошей квартальной отчетности. Это стало максимальным дневным подъемом с июля 2015 года, по данным Dow Jones Market Data.

За последние три месяца капитализация компании выросла на 12%, а с начала текущего года - более чем на 23%. Сейчас она составляет $2,15 трлн, что незначительно ниже рыночной стоимости Nvidia ($2,19 трлн).

Чистая прибыль Alphabet в первом квартале увеличилась более чем в полтора раза и составила $23,66 млрд. Прибыль в расчете на акцию выросла до $1,89 с $1,17. Выручка повысилась на 15% - до $80,54 млрд.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль на уровне $1,51 на акцию при выручке в $78,75 млрд.

Кроме того, руководство Alphabet объявило о планах выплатить квартальные дивиденды - первые в истории компании - в размере 20 центов на акцию и одобрило программу выкупа акций на сумму до $70 млрд.